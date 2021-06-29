Новая «ГАЗель NN» с цифровым управлением уже доступна для заказа

Забронировать новую модель уже можно при визите в дилерский центр или на сайте

Дистрибьютор бренда ГАЗ, группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК СТТ), с 24 июня открыла предзаказ на легкий коммерческий автомобиль нового поколения «ГАЗель NN».

Забронировать новую модель уже можно при визите в дилерский центр или на сайте https://gazelle-nn.azgaz.ru. Непосредственно продажи стартуют 24 августа. Для бронирования доступны базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы пассажировместимостью 22 места.

Принципиальное отличие «ГАЗели NN» — электронная система управления вместо аналоговой и широкая экосистема интерактивных сервисов, которая превращает автомобиль в компаньона водителя. «ГАЗель NN» является универсальной платформой, на которой в будущем планируют выпускать машины с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями и даже с электрической силовой установкой.

«В автомобиле „ГАЗель NN“ реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов», — рассказал Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ».

В числе технических новинок — 6-ступенчатая коробка передач, бесключевой запуск, задний мост типа «Спайсер», дисковые тормоза на всех колесах. Максимально комфортное рабочее пространство с полностью переработанной кабиной делает поездку легкой прогулкой, водитель будет гораздо меньше утомляться во время движения, и таким образом сводится к минимуму вероятность опасной ошибки на дороге.

Важным является эффективность машины при коммерческом использовании, подчеркивает Олег Марков, генеральный директор ГК СТТ. Благодаря низким расходам на обслуживание владельцы автопарка смогут быстро окупить вложения в покупку «ГАЗели NN».

«Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов — от онлайн-покупки до удаленного мониторинга технических параметров и контроля за автопарками с помощью мобильного приложения», — добавил Олег Марков.

Сейчас автомобили марки ГАЗ по-прежнему обладают самой широкой среди марок коммерческого транспорта сетью сервисных станций и фирменных магазинов запасных частей. Стоимость обслуживания и цена запчастей техники ГАЗ — ниже по сравнению с аналогичными показателями моделей других производителей.

Стоит отметить, что за последние годы по инициативе промышленника Олега Дерипаски автомобиль «ГАЗель» прошел полную смену поколений и обновление модельного ряда. При этом были сохранены и те качества, за счет которых бренд завоевал популярность у российских автовладельцев: практичность, функциональность и лучшие показатели экономической эффективности в своем классе. Сейчас к ним добавляется целая экосистема сервисов, обеспечивающая максимальную поддержку дистрибьютора и дилерской сети. В том числе покупатель получает персональный подход к использованию финансовых продуктов, программу тестовой эксплуатации, технические сервисы и помощь на дорогах.