Борис Дубровский устроит новую экоэкспертизу Томинскому ГОКу

Глава региона сам изучил проект и принял категоричное решение.
Борис Дубровский обсудил экологическую ситуацию с представителями СМИ. Губернатор Челябинской области рассказал о планах по снижению выбросов, а также новой проверке для Томинского ГОКа. Эксперимент глава региона представит в Москве, чтобы другие области переняли опыт Южного Урала.
О планах экологизации ГОКа сообщил на
— В данный момент мы разрабатывает квоты по ограничению выбросов. В периоды НМУ предприятия должны снижать их уровень. Эксперимент Южного Урала будет представлен на Госсовете в Москве уже в следующий вторник. Я был назначен руководителем этого совета, он даст старт Году экологии в России, — сообщил сайту «Первый областной» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Глава региона также отметил, что в столице России основная доля загрязнения воздуха приходится на транспорт — это 90 процентов. В Челябинске автомобили делят «первое место» с предприятиями. По данным прошлого года, негативному влиянию больше подвержен центр города, чем другие районы.
Фото: gubernator74.ru