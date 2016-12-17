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Борис Дубровский устроит новую экоэкспертизу Томинскому ГОКу

Борис Дубровский устроит новую экоэкспертизу Томинскому ГОКу
Борис Дубровский , экология , ГОК
24.12.2016 14:29:25

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Глава региона сам изучил проект и принял категоричное решение.

Борис Дубровский обсудил экологическую ситуацию с представителями СМИ. Губернатор Челябинской области рассказал о планах по снижению выбросов, а также новой проверке для Томинского ГОКа. Эксперимент глава региона представит в Москве, чтобы другие области переняли опыт Южного Урала.

О планах экологизации ГОКа сообщил на пресс-конференции Борис Дубровский. Губернатор Челябинской области отметил, что предприятие ждет новая экологическая экспертиза. Борис Дубровский сам изучил проект и принял решение об отказе от гидрометаллургии. Глава региона подчеркнул, что ему важно мнение граждан. Вместе с этим он обратил внимание на другие заводы и комбинаты.

— В данный момент мы разрабатывает квоты по ограничению выбросов. В периоды НМУ предприятия должны снижать их уровень. Эксперимент Южного Урала будет представлен на Госсовете в Москве уже в следующий вторник. Я был назначен руководителем этого совета, он даст старт Году экологии в России, — сообщил сайту «Первый областной» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона также отметил, что в столице России основная доля загрязнения воздуха приходится на транспорт — это 90 процентов. В Челябинске автомобили делят «первое место» с предприятиями. По данным прошлого года, негативному влиянию больше подвержен центр города, чем другие районы.

Фото: gubernator74.ru

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