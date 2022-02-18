Новая дорога соединит проспект Победы и улицу 250‑летия Челябинска

В этом году стартует строительство нового участка улицы Молдавской

В 2022 году в Челябинске начнется строительство нового участка улицы Молдавской. Дорога соединит две крупные магистрали — проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска. Средства в размере 119,2 миллиона рублей на эти цели направлены губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, сообщили в мэрии.

Общая стоимость реализации дорожно-строительных работ на объекте составит 222 миллиона рублей. Строительство планируется проводить в три этапа. Два первых, включая переустройство тепловой сети, реализуют в 2022 году, а завершение намечено на 2023 год.

«Общая протяженность дороги составит почти 684 метра. Также по проекту будет переустроено 33 метра тепловой сети. Проектом предусмотрено строительство двухполосной проезжей части и тротуаров (3 метра с западной стороны, 2 метра — с восточной), обустройство светодиодного освещения с цветовой температурой 4000К, строительство ливневой канализации и автопарковок», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Также запланировано озеленение нового дорожного объекта. На участке высадят 127 крупномерных деревьев и 757 кустарников, а также обустроят посевной газон общей площадью почти 8 тысяч «квадратов».

Сейчас готовится конкурсная документация для проведения торгов на выбор подрядчика. До 31 марта 2022 года планируется заключить контракт на весь период строительно-монтажных работ.