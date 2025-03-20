Новая больница скоро откроется в Миньяре

В медучреждении смогут получить помощь около 8 тысяч жителей

В Миньяре завершается строительство новой районной больницы, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер посетил город и проверил готовность нового многопрофильного подразделения Ашинской районной больницы.

Медучреждение, рассчитанное на обслуживание около 7900 жителей, включая более 1500 детей, планируется открыть уже в мае этого года.





«В Миньяре давно назрела необходимость в новой больнице», — отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что здание построено по модульной технологии, что позволило ускорить процесс строительства.

В новом здании разместятся детская и взрослая поликлиники, а также стационар. Завершена прокладка инженерных сетей, внутренняя отделка, монтаж перегородок, установка медицинского оборудования и расстановка мебели. В ближайшее время планируется благоустройство территории и завершение строительства гаража для медицинского транспорта.

Многопрофильное подразделение будет оказывать широкий спектр медицинских услуг, включая терапевтическое и хирургическое отделения, стоматологический и офтальмологический кабинеты, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии, лаборатории и дневной стационар. Также будет работать подстанция скорой помощи и отделения для детей.





В настоящее время продолжается доукомплектование больницы оборудованием. Благоустройство территории будет проведено при наступлении благоприятных погодных условий. Передача объекта Ашинской районной больнице и лицензирование запланированы на апрель.

Больницу в Миньяре возвели в рамках национального проекта «Здравоохранение».