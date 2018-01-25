/ 88 сертификатов на бесплатное пользование газом подарили челябинцам

В акции приняли участие все, кто установил мобильное приложение «НОВАТЭК-Челябинск».

Конкурс запустили в декабре прошлого года. Для участия достаточно было установить мобильное приложение. В результате около девяти тысяч абонентов получили возможность выиграть призы. Победителей определили в четверг, 25 января, с помощью специального барабана.

Мобильное приложение стало универсальным помощником для наших клиентов. Акция «Мобильный декабрь» напомнила нашим абонентам, что приложение дает возможность круглосуточного доступа к информации лицевого счета, оплаты потреблённого газа и передачи показаний счетчика. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Из 88 сертификатов 50 штук номиналом 1 000 рублей достались тем абонентам, которые пользуются газом для приготовления пищи, а 38 сертификатов номиналом 2 000 рублей подарили челябинцам, которые используют газ для отопления.

Итоги акции «Мобильный декабрь» будут опубликованы на сайте компании. Получить призы можно на абонентских участках.

