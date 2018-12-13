/ «НОВАТЭК-Челябинск» выиграл суд против ФАС России

Ранее УФАС вынес компании предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства, оказавшееся в итоге недействительным.

Арбитражный суд города Москвы признал недействительным предупреждение, выданное ФАС России в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, УФАС по Челябинской области на основании жалоб ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» и АО «МАКФА» вынес в адрес ООО «НОВАТЭК-Челябинск» предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, которые региональный поставщик газа обжаловал в Арбитражном суде г. Москвы.

Компанией ООО «НОВАТЭК-Челябинск» с покупателями ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» и АО «МАКФА» заключены долгосрочные договоры на поставку и транспортировку газа. Разногласия сторон, возникшие в ходе исполнения договоров, касаются существенного уменьшения объема поставки газа по заявкам покупателей. По условиям договоров такие действия могут приниматься только с согласия поставщика газа — ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Арбитражный суд города Москвы также обязал ФАС России устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в установленном законом порядке.

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» — 100%-ое дочернее общество крупнейшего независимого производителя газа — ПАО «НОВАТЭК». С января 2012 года ООО «НОВАТЭК-Челябинск поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ПАО «НОВАТЭК».