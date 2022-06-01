«НОВАТЭК‑Челябинск» в четвертый раз получил премию «Меняющие мир»

Компания победила в номинации «Почетный благотворитель»

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» удостоилась премии Челябинской области «Меняющие мир» за благотворительную деятельность. На этот раз — в номинации «Почетный благотворитель», в которой участвуют только те компании, которые ранее побеждали в конкурсе не меньше трех раз.

В зоне особого внимания благотворительной деятельности «НОВАТЭК-Челябинск» — дети, прежде всего те, что остались без попечения родителей. Серьезную поддержку также получает детский спорт: в области практически не осталось школ, не поучаствовавших в соревнованиях по мини-футболу на Кубок «НОВАТЭК». Не менее важное направление — патриотическое воспитание. Проект «Огонь Победы» — это и ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны, и природный газ от «НОВАТЭК-Челябинск» для мемориалов «Вечный огонь».

«Мне очень приятно, что наша компания была высоко оценена за многолетнюю благотворительную деятельность на территории города Челябинска и области. Дети и те, кто нуждается в помощи, никогда не должны быть забыты нами. Это главное для нас — помогать тем, кто нуждается», — прокомментировал награду генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Премию «Меняющие мир» в этом году вручали уже в 19-й раз. За все годы в конкурсе приняли участие более 500 компаний.

«Выбираются лучшие из лучших предприятий и предпринимателей, которые ведут социальную поддержку населения, прорабатывают проекты, идущие на поддержку жителей Челябинской области», — отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Всего участниками конкурса «Меняющие мир» в этом году стали 90 компаний, 60 из которых наградили дипломами.