«НОВАТЭК-Челябинск» открыл 44-е мини-футбольное поле в Челябинской области

Спортивная площадка появилась в Златоусте

Праздник, посвященный одновременно открытию нового мини-футбольного поля и старту XIV сезона турнира на Кубок «НОВАТЭК», прошел в школе № 15 города Златоуста.





Площадка стала главным призом юным футболистам за победу в прошлом сезоне Кубка «НОВАТЭК». Чемпионами стали сразу две команды златоустовской школы — как у юношей, так и у девушек.

«От имени всех жителей Златоуста благодарю „НОВАТЭК-Челябинск“ за такой подарок. Открытие мини-футбольной площадки — яркий пример того, как благодаря таланту и трудолюбию юных златоустовских спортсменов и надежному партнерству с крупными компаниями преображается наш город»,— сказал глава Златоустовского городского округа Олег Решетников.





Генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко пожелал ребятам успехов в новом сезоне Кубка «НОВАТЭК».

«Компания „НОВАТЭК-Челябинск“ активно поддерживает юных футболистов, создавая максимально комфортные условия для занятия спортом. И уже есть видимые результаты — только за последние годы пять команд Челябинской области выиграли всероссийский финал»,— сказал Вадим Ромасенко.





Поздравить ребят приехали не только почетные гости, но и профессиональные футболисты ФК «Челябинск» — полузащитники Никита Маляров и Гаррик Левин. Они провели открытую тренировку для юных спортсменов.





Этот день стал особенным для всех златоустовских школьников, которые получили заряд энергии для новых спортивных успехов.





Кубок «НОВАТЭК» «Шаг к большому футболу» проходит в Челябинской области уже 14 лет. В нем ежегодно участвуют более 800 школьных команд. Это почти 8 тысяч юных футболистов. Построенная компанией площадка стала уже 44-й для школ-победительниц турнира.

