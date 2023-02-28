«НОВАТЭК-Челябинск» объявил конкурс для журналистов «Огонь Победы»

«НОВАТЭК-Челябинск» приглашает журналистов региональных СМИ к участию в творческом конкурсе «Огонь Победы»

Одноименный патриотический проект компания реализует в Челябинской области с 2015 года. Его цель — благотворительная поставка газа на мемориалы «Вечный огонь», поддержание в достойном состоянии памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны, сохранение истории Победы, патриотическое воспитание.

За восемь лет «НОВАТЭК-Челябинск» оказал финансовую помощь муниципальным образованиям для реставрации 65 мемориалов.

«Патриотизм — это не только слова, это прежде всего действия. О важных в судьбе страны событиях должен знать каждый, с этого и начинается гордость за Родину и любовь к ней»,— подчеркнул генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Вадим Ромасенко.

Творческие работы принимаются до 1 мая 2023 года. Положение о творческом конкурсе размещено на сайте компании.