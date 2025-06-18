Нотариусы Челябинской области помогают дать отпор оскорблениям в интернете

Без их печати бессмысленно подавать заявление в суд

Онлайн-травля, диффамация, нарушение авторских прав — вот лишь некоторые из угроз, подстерегающих человека в цифровом пространстве. И хорошо бы пойти со скриншотом оскорбления в суд, но этого недостаточно. Нужно, чтобы скриншот заверил нотариус, напоминает пресс-служба Нотариальной палаты Челябинской области.

«Главный недостаток обычного скриншота — ненадежность. Его легко подделать, он не содержит точной даты и времени, информации об авторе снимка и подтверждения подлинности источника. Нотариус устраняет эти недостатки, предоставляя суду неопровержимые доказательства», — рассказали в пресс-службе.

С начала 2025 года нотариусы России совершили около 11,5 тысяч действий по заверению онлайн-контента. Лидерами по обращениям являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Башкортостан и Татарстан.

Нотариальное заверение онлайн-контента играет важную роль в следующих ситуациях:

— онлайн-травля и оскорбления;

— семейные конфликты (при разводе, спорах об алиментах или ограничении родительских прав нотариально заверенная переписка может стать решающим аргументом в суде, подтверждая оскорбления, угрозы или сокрытие доходов);

— рабочие вопросы (помогает взыскать заработную плату, а также защитить деловую репутацию компании от недостоверной информации в СМИ и социальных сетях);

— нарушение авторских прав и незаконное использование товарного знака (помогают владельцам контента и товарных знаков добиться удаления сайтов-клонов и получить компенсацию за ущерб).

Современные технологии позволяют оформить нотариальное заверение онлайн-контента дистанционно, через личный кабинет. Протокол будет подписан электронной цифровой подписью нотариуса и отправлен в цифровом виде. При необходимости можно получить бумажную версию в удобной нотариальной конторе.

Автор: Дарья Давтян