Нотариусы бесплатно расскажут челябинским пенсионерам о наследстве

Встречи пройдут в 19 городах и селах Челябинской области

В среду, 29 января, в Челябинской области пройдет серия бесплатных лекций, во время которых нотариусы расскажут пенсионерам о наследстве, сообщает пресс-служба Челябинской областной нотариальной палаты.

Нотариусы расскажут посетителям центра о различиях договора дарения, завещания, договора пожизненного содержания и о правах наследования. Пенсионеры также смогут получить индивидуальную консультацию нотариуса.

«Южноуральские нотариусы каждый год принимают участие в общественно значимых мероприятиях, направленных на правовое просвещение граждан. В регионе на разных площадках они бесплатно проводят индивидуальные консультации, лекции и семинары», — рассказала президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

Все лекции пройдут в центрах общения старшего поколения СФР:

— Челябинск, ул. Цвиллинга, 8а;

— Магнитогорск, ул. Вокзальная, 88;

— Копейск, ул. Борьбы, 41;

— Коркино, ул. Горняков, 8;

— Карталы, ул. Ленина, 3;

— Чебаркуль, ул. Электростальская, 1/1;

— Пласт, ул. Октябрьская, 51а;

— Миасс, ул. Автозаводцев, 15а;

— Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37;

— Троицк, ул. Разина, 19;

— Южноуральск, ул. Спортивная, 23;

— Агаповка, ул. Дорожная, 34с;

— Бреды, ул. Вокзальная, 5;

— Варна, ул. Советская, 90;

— Октябрьский, ул. Восточная, 81;

— Уйское, ул. Балмасова, 8;

— Чесма, ул. Чапаева, 35а;

— Кизильское, ул. Ленинская, 61;

— Аргаяш, ул. 8 Марта, 40.

Встречи начнутся в 11:00.

На лекции могут прийти все желающие.