В среду, 29 января, в Челябинской области пройдет серия бесплатных лекций, во время которых нотариусы расскажут пенсионерам о наследстве, сообщает пресс-служба Челябинской областной нотариальной палаты.
Нотариусы расскажут посетителям центра о различиях договора дарения, завещания, договора пожизненного содержания и о правах наследования. Пенсионеры также смогут получить индивидуальную консультацию нотариуса.
«Южноуральские нотариусы каждый год принимают участие в общественно значимых мероприятиях, направленных на правовое просвещение граждан. В регионе на разных площадках они бесплатно проводят индивидуальные консультации, лекции и семинары», — рассказала президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.
Все лекции пройдут в центрах общения старшего поколения СФР:
— Челябинск, ул. Цвиллинга, 8а;
— Магнитогорск, ул. Вокзальная, 88;
— Копейск, ул. Борьбы, 41;
— Коркино, ул. Горняков, 8;
— Карталы, ул. Ленина, 3;
— Чебаркуль, ул. Электростальская, 1/1;
— Пласт, ул. Октябрьская, 51а;
— Миасс, ул. Автозаводцев, 15а;
— Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37;
— Троицк, ул. Разина, 19;
— Южноуральск, ул. Спортивная, 23;
— Агаповка, ул. Дорожная, 34с;
— Бреды, ул. Вокзальная, 5;
— Варна, ул. Советская, 90;
— Октябрьский, ул. Восточная, 81;
— Уйское, ул. Балмасова, 8;
— Чесма, ул. Чапаева, 35а;
— Кизильское, ул. Ленинская, 61;
— Аргаяш, ул. 8 Марта, 40.
Встречи начнутся в 11:00.
На лекции могут прийти все желающие.