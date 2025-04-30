Нотариусы, адвокаты и регистраторы сдали кровь ко Дню Победы

И пополнили банк крови Челябинской области на девять литров

Представители сразу трех организаций: Нотариальной палаты, Адвокатской палаты и Росреестра — приняли участие в акции «Танкоград. Доноры Победы». Нотариусы, адвокаты и регистраторы сдали кровь для нужд местных больниц, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

«Радостно осознавать, что сданные компоненты крови помогут людям, которые проходят непростое лечение», — рассказала участник акции, президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

Двадцать почетных доноров и новичков пополнили банк крови Южного Урала на 9 литров.

Помощник нотариуса из Челябинска Люция Двойных сдавала кровь в третий раз.

«В переводе с латинского слово „донор“ означает „дарить“. Я с радостью дарю свою кровь тем, кто в ней нуждается, потому что могу спасти чью-то жизнь», — заметила девушка.

Сегодня доноры могут сдавать биоматериалы один раз в три месяца. Участники акции полагают, что пройти этот путь хотя бы раз в своей жизни должен каждый здоровый южноуралец.