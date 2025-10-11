Норовирус стал причиной заболевания детей в Трехгорном

В больнице остаются 10 человек

В Трехгорном причиной массового заболевания детей стал норовирус, сообщил глава города Данил Громенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Заболевание не связано с качеством продуктов питания. На сегодняшний день стационарное лечение продолжают получать 10 человек. Остальные пациенты проходят амбулаторное лечение дома»,— сообщил он.

Дети, которые были госпитализированы в Самаре, в ближайшее время вернутся домой на поезде. Им бесплатно переоформят билеты.

Напомним, несколько дней назад в школе № 110 произошла вспышка кишечной инфекции. Несколько человек госпитализировали. Деятельность школы приостановили, ребят перевели на дистанционное обучение. Вскоре симптомы недомогания стали проявляться у школьников, которые отправились поездом в Кисловодск. На станции Самара их осмотрел врач, было принято решение снять детей с поезда и госпитализировать. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.

Часть ребят уже здоровы и находятся дома.

Данил Громенко рекомендовал горожанам соблюдать меры личной гигиены и воздержаться от посещения общественных мест.