Копейской новогодней елке вернули былую красоту

Администрация города «реанимировала» облезшее дерево.
Новый Год для жителей Копейска спасен. Администрация города обеспокоилась внешним видом главной праздничной елки и приняла все необходимые меры. Дерево укоротили на несколько метров и добавили ему еловых лап.
Конфликт, сложившийся вокруг новогодней елки в Копейске, завершен. Итогом работы городских служб по восстановлению внешнего вида лесной «красавицы» стало
— Глава Копейска поручил в срочном порядке провести декоративные работы и не омрачать новогоднее настроение копейчан. Поскольку погодные условия не позволяют привезти новое дерево, представители компании «Ювин», отвечающие за доставку и установку ели, начали восстановительные работы. 24 метровую ель укоротили примерно до 16–18 метров и декорировали при помощи наращивания веток,— сообщили сайту «Первый областной» в администрации Копейского городского округа.
Напомним, живая елка в Копейске, установленная в центре города, разочаровала жителей города. На половине дерева совсем отсутствовали ветки, что делало ее внешний вид скорее печальным, чем праздничным, как отметили горожане. Раздосадованные жители поделились фотографиями дерева в социальных сетях.