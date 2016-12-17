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Копейской новогодней елке вернули былую красоту

Копейской новогодней елке вернули былую красоту
Копейск , елка , восстановление
16.12.2016 11:23:57

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21 Декабря 2016, 18:30

Администрация города «реанимировала» облезшее дерево.

Новый Год для жителей Копейска спасен. Администрация города обеспокоилась внешним видом главной праздничной елки и приняла все необходимые меры. Дерево укоротили на несколько метров и добавили ему еловых лап.

Конфликт, сложившийся вокруг новогодней елки в Копейске, завершен. Итогом работы городских служб по восстановлению внешнего вида лесной «красавицы» стало по-настоящему красивое дерево. Недостающие «элементы» в виде веток добавили искусственным путем, теперь не хватает только игрушек и гирлянд.

— Глава Копейска поручил в срочном порядке провести декоративные работы и не омрачать новогоднее настроение копейчан. Поскольку погодные условия не позволяют привезти новое дерево, представители компании «Ювин», отвечающие за доставку и установку ели, начали восстановительные работы. 24 метровую ель укоротили примерно до 16–18 метров и декорировали при помощи наращивания веток,— сообщили сайту «Первый областной» в администрации Копейского городского округа.

Напомним, живая елка в Копейске, установленная в центре города, разочаровала жителей города. На половине дерева совсем отсутствовали ветки, что делало ее внешний вид скорее печальным, чем праздничным, как отметили горожане. Раздосадованные жители поделились фотографиями дерева в социальных сетях.

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