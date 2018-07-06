/ Норка и ондатра конкурируют за место на реке Миасс

Звери являются разными звеньями пищевой цепочки.

Непривычных для городской среды животных заметили на берегу реки Миасс. Жителям Челябинска удалось сфотографировать норку и ондатру. Снимками новых обитателей водоема горожане поделились в социальных сетях. Норку заметили на набережной возле ТРК «Родник».

Я норку своим детям показываю. Там еще утки с выводками плавают и три ондатры, белых коз иногда пасут. А по ночам жабы поют и птица какая-то. Я рада, что вот они, тут, в живой природе, и на них можно посмотреть, показать своим детям. — поделилась челябинка Альбина.

Добавим, что ондатра является грызуном, а норка — хищником.

Напомним, раньше на этом участке реки Миасс горожане заметили бобра. Грызун приметил для себя место на улице Труда, среди камышей и травы. А «домиком» стал технологичный слив.