Ночью на Южном Урале пройдут сильные дожди с грозой и градом

Жителей просят держаться подальше от окон и электроприборов

В ночь на понедельник, 23 июня, в отдельных районах Челябинской области пройдут сильные дожди с грозой и градом. Об этом предупреждает Министерство общественной безопасности Челябинской области.

Также ведомство напоминает о правилах безопасности во время грозы.

«Не разговаривайте по мобильному телефону на улице. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы», — говорят в министерстве.

В ночь на понедельник в регионе похолодает до +8... +13 градусов, днем будет не больше +22, а в горах — не выше +14 градусов.

В Челябинске завтра днем +17... +19 градусов, кратковременный дождь.