Ночью — мокрый снег, днем — до +20°C: погода в Челябинской области 6 апреля

Ветер станет тише

В воскресенье, 6 апреля, ночью местами может пройти мокрый снег, а днем воздух прогреется до +20°C. День выдастся преимущественно облачным с небольшими дождями, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут около +3°C, днем — до +14...+16°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

По области температура ночью тоже будет преимущественно плюсовой, но при прояснении может опуститься до −2°C. Днем в северных районах будет от +11 до +16°C, в южных — от +15 до +20°C. Местами небольшие дожди, в горах ночью с мокрым снегом. Днем на западе осадки ожидаются умеренными. Ветер преимущественно южный, от 3 до 8 метров секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.