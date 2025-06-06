Ночью до +2°C, днем до +28°C: погода в Челябинской области в первые выходные июня

Почти без осадков

В предстоящие выходные, 7 и 8 июня, погоду в Челябинской области определит антициклон: температура начнет подниматься, ветра почти не будет. Небольшие дожди в субботу возможны лишь на юге региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске составит от +7 до +9°C. Днем столбики термометров зафиксируются на +24°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер восточной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе температура ночью составит от +6 до +11°C, в горах и низинах похолодает до +2°C. Днем градусники покажут от +21 до +26°C. Переменная облачность, в южных районах местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточной четверти, от 3 до 8 метров в секунду, на юге с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 8 июня, в столице Южного Урала будет малооблачно и +23...+25°C. Ветер северо-восточный с переходом на южный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области день также выдастся без погодных сюрпризов. Дневной прогрев составит от +23 до +28°C. Ветер северо-восточного направления с переходом на южное, от 2 до 7 метров в секунду.