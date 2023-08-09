Ночной ливень затопил центр Копейска

Коммунальщики сейчас откачивают воду и открывают колодцы

Вчерашний дождь создал проблемы в передвижении копейчан в центральной части города. Горожане в социальных сетях выкладывают фотографии дороги на проспекте Славы, где вода полностью закрыла проезжую часть. Пешеходам приходится обходить подтопленный участок, чтобы попасть, например, в ТРК «Слава». ИА «Первое областное» узнало у городских властей, как справляются с этой ситуацией.

Заместитель главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов отметил, что на месте подтопления работают бригады из МУП «КСВВ». На данный момент ведется откачка воды мотопомпами, открыты колодцы, чтобы вода ушла с проезжей части.

«Вчера выпали обильные осадки. Ливневую канализацию мы прочистили ранее, но, к сожалению, она не справилась со слишком большим объемом воды», — сообщил замглавы города Первому областному информагентству.

Отметим, что страдают от сильного ливня и в Челябинске. На прошлой неделе с небес обрушилась месячная норма осадков. Городские власти отчитались, что ливневая канализация отработала штатно, хотя под водой оказались некоторые магазины на Доватора.

Спасателям даже пришлось выручать продавщицу, которая не смогла выйти из помещения, расположенного в цокольном этаже. Кроме того, смыло два городских пляжа. Также дождь ранее затопил подстанцию скорой помощи из-за захламленного диванами отвода.