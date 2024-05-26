Ночные заморозки возвращаются в Челябинскую область

Ощутимого тепла не будет и днем

В понедельник, 27 мая, в Челябинской области максимальная температура составит +15 градусов. Ночью ожидаются заморозки до −4 градусов. Погода будет пасмурной и ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Облачно с прояснением, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в ночное время местами пройдут небольшие дожди. Температура опустится до +1…+6 градусов, в горах и низинах синоптики обещают заморозки до −4 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без дождей. Градусники покажут от +10 до +15 градусов. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.