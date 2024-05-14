Ночные заморозки сохранятся в Челябинской области 15 мая

Днем воздух прогреется до +15 градусов

В среду, 15 мая, осадков в Челябинской области не ожидается. Порывистый ветер стихнет. Ночная температура может опуститься до −5 градусов, а дневная подняться до +15 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +2 градусов, днем ожидается +9...+11 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северо-западный до 3,2 метра в секунду.

В Миассе в ночные часы около нуля, днем — от +8 до +11 градусов. Облачно с прояснениями, дождя не будет. Ветер преимущественно западный до 2,5 метра в секунду.

В Магнитогорске днем потеплеет до +12 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер слабый.

В Снежинске +11 и облачная погода с прояснениями. Ветер слабый преимущественно западного направления.

В Аше градусники покажут до +14 градусов. В основном ясно.

В целом по области в ночные часы в большинстве районов температура воздуха опустится до −5 градусов, где-то будет около нуля, а где-то — до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду.