Ночные заморозки сохранятся местами в Челябинской области в ночь на 2 мая

Днем воздух может прогреться до +20°C

В пятницу, 2 мая, в Челябинской области ветер станет тише, небольшой дождь пройдет лишь в отдельных районах. Температура воздуха поднимется выше +10°С, а местами достигнет и +20°С. Правда, ночью местами синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дождь со снегом и заморозки.

В Челябинске предстоящей ночью температура составит от +2 до +4°С. Может пройти слабый дождь. Днем на порядок выше — от +12 до +14°С. Облачно с прояснением, существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью местами также пройдут небольшие дожди. В горах временами с мокрым снегом. Столбики термометров покажут от +1 до +6°С. Локально понижение температуры до −3°С. Дневной прогрев составит от +11 до +16°С, на юге региона потеплеет до +20°С. Облачно с прояснениями, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.