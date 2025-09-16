Ночные заморозки ожидаются на Южном Урале до конца второй декады сентября

Местами температура будет опускаться до −2°C

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Ночью и утром 17, 18 и 19 сентября местами в Челябинской области температура воздуха будет опускаться до −2 градусов, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

«В горных районах и низинах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы»,— уточнили синоптики.

Минусовая температура в ночные часы на Южном Урале в сентябре — не редкость. В конце первой декады месяца градусники местами опускались до −5 градусов.

В дневные часы в предстоящие дни воздух будет прогреваться до +20 градусов и выше. Вот такое оно, бабье лето: с холодными ночами и теплыми днями. Чтобы не заболеть, утром одевайтесь теплее. Желательно надевать несколько вещей сразу, чтобы утеплиться. Днем их можно будет снять и наслаждаться осенним теплом.

Кстати, соцучреждения в Челябинске уже активно включают отопление. В домах тепло появится, как только среднесуточная температура опустится до +8 градусов и будет сохраняться такой на протяжении пяти дней.

В Челябинской области местами отопление дали уже всем.