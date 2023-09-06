Ночные заморозки и туманы ожидаются в Челябинской области

Днем 7 сентября воздух прогреется до +23 градусов

В Челябинской области в ночь на 7 сентября ожидается переменная облачность, густой туман. В низинах возможны заморозки до −2 градусов, сообщают синоптики регионального Гидрометеоцентра.

В Челябинской области сегодня ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют и туманы. Сегодня утро на Южном Урале уже ознаменовалось этим погодным явлением, мистические фото — здесь.

Ночные температуры в регионе будут колебаться от +4 до +9 градусов Цельсия, а в горах и низинах до +1, местами заморозки до −2 градусов. В Челябинске также ожидается туман, температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов.

Завтра днем в регионе будет тепло и безветренно. В отдельных районах возможны дожди, грозы. Воздух прогреется до +23 градусов Цельсия.