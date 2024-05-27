Ночные заморозки и шквалистый ветер прогнозируют в Челябинской области 28 мая

Дождей не ожидается

Во вторник, 28 мая, в Челябинской области потеплеет до +20 градусов. Дождей не будет, но день ожидается ветреным: порывы могут достигать 22 метров в секунду, предупредили синоптики областного Гидрометеоцентра.

«Быстрая смена воздушных масс и большой контраст суточных температур способствуют формированию ветреной погоды с порывами до 17—22 метров в секунду, при этом в не насыщенном влагой воздухе осадки маловероятны», — рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске покажут около +4°C, днем воздух существенно прогреется — до +19…+21 градуса Цельсия. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западный, от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 15—19 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе в ночные часы установится в пределах от +1 до +6°C, в отдельных районах похолодает до −2°C. Днем отметка на градуснике поднимется до +18…+23 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западного направления, от 9 до 14 метров в секунду, порывы могут достигать 22 метров в секунду.