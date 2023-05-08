Ночные заморозки и прохладная погода днем сохранятся в Челябинской области 9 мая

Местами ожидается порывистый ветер

Во вторник, 9 мая, жителей Челябинской области ожидает прохладный день: столбики термометров поднимутся максимум до +15 градусов. Ночью возможны заморозки. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 13 — 15 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3 — 8 метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске предстоящей ночью будет около +3 градусов, днем ожидается плюс 11 — 14 градусов. Утром будет солнечно, к вечеру небо станет пасмурным. Ветер восточного направления до 4,5 метра в секунду.

В Озерске синоптики прогнозируют около нуля градусов в ночные часы и до +12 градусов в дневные. Ясно, без осадков. Ветер слабый до двух метров в секунду.

В Златоусте предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −2 градусов, дневной прогрев составит от +7 до +11 градусов. Преимущественно ясно.

В целом в регионе в ночные часы будет от 0 до +5 градусов, местами заморозки до −7 градусов. Днем — плюс 10 — 15 градусов. Переменная облачность, на крайнем юге возможны осадки преимущественно в виде дождя. Ветер северного направления 3 — 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.