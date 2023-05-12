Ночные заморозки до −7 градусов и дожди прогнозируют в Челябинской области в выходные

В субботу будет прохладно, в воскресенье потеплеет

Предстоящие выходные, 13 и 14 мая, в Челябинской области будут дождливыми. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют заморозки, днем столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов. Рассказываем о погоде подробнее.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут плюс 2—7 градусов, местами заморозки до −2 градусов. Облачно с прояснениями, осадки преимущественно в виде дождя, местами сильные. Днем воздух прогреется до плюс 11—16 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, в восточных районах региона возможны ливни. Ветер восточного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу также ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 5—7 градусов. Днем синоптики обещают до +14 градусов и дождь. Ветер восточной четверти от 6 до 11 метров в секунду.

В воскресенье в регионе потеплеет до +19 градусов, местами будет ниже — около +14 градусов. Ночью заморозки до −5 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные. Ветер слабый от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье воздух также прогреется до +19 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южного направления до 8 метров в секунду.