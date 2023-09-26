Ночные заморозки до −5 градусов и туманы ожидаются в Челябинской области 27 сентября

Дождей синоптики не обещают

В среду, 27 сентября, в Челябинской области обещают преимущественно пасмурную погоду, без осадков. Ночью местами возможны заморозки, днем воздух прогреется до +19 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы ожидается около +6°C, днем столбики термометров поднимутся до +18°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске будет до +5 в ночные часы и +15…+17 градусов в дневные. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду.

В Златоусте предстоящей ночью погода продемонстрирует характер: там ударят заморозки до −5°C. Днем столбики термометров поднимутся максимум до +10 градусов. Облачно с прояснениями, дождей не ожидается.

В Кыштыме будет пасмурно, без осадков. Воздух прогреется до +16 градусов.

В целом в регионе температура воздуха ночью будет варьироваться от +2 до +7°C. Переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Утром в отдельных районах возможен туман. Днем синоптики прогнозируют повышение температурных значений до +14…+19 градусов. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.