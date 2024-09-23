Ночные заморозки до −5°C и дождь со снегом сохранятся в Челябинской области 24 сентября

Днем осадков по области не будет

В ночь на вторник, 24 сентября, в Челябинской области местами пройдет мокрый снег и похолодает до −5°C. Днем в регионе будет преимущественно солнечно, но пока прохладно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске предстоящей ночью остынет до +2°C. Вероятен слабый дождь. Днем на порядок выше — около +12°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров ночью будут варьироваться от +1 до +6°C, местами заморозки до −5°C. В северной половине области локально пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем поднимется до +8…+13°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.