Ночные заморозки до −2 градусов сохранятся в Челябинской области 25 августа

Местами пройдут дожди

В пятницу, 25 августа, в Челябинске и некоторых районах области ожидается дождь. Ночью в отдельных районах региона сохранится минусовая температура. Днем воздух прогреется до +15 градусов и выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет облачно, пройдет слабый дождь. В ночные часы похолодает до +6...+8 градусов, днем потеплеет до +17...+19 градусов. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Миассе ожидается до +17 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 4,5 метра в секунду.

В Златоусте будет всего около +12 градусов. Также без осадков.

До +17 градусов потеплеет в Аше. Там синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями, без дождей.

В целом в регионе предстоящей ночью прогнозируют +4...+9 градусов, в горах и низинах местами заморозки до −2 градусов. Днем температура воздуха поднимется в среднем до +15...+20 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, на юге до умеренных. Возможны грозы. Ветер северо-западный 3—8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.