Ночные заморозки до −2 градусов и туман ожидаются в Челябинской области 14 сентября

Днем столбики термометров перешагнут отметку в +20 градусов

Теплая погода до +22 градусов сохранится в Челябинской области 14 сентября. День будет преимущественно солнечным, без осадков. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается плюс 8—10 градусов, днем температура поднимется до плюс 19—21 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Миассе ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, к вечеру небо станет ясным. Без осадков. В ночные часы синоптики обещают до +7 градусов, в дневные — до +20 градусов. Ветер северного направления до 2 метров в секунду.

В Златоусте ночью прогнозируют заморозки до −1 градуса, днем будет около +16 градусов. Без осадков.

В Аше воздух прогреется до +22 градусов. Осадков также не ожидается. Ветер слабый до 2 метров в секунду.

В целом в регионе в ночные часы будет плюс 5—10 градусов, местами заморозки до −2 градусов. Днем потеплеет до 17—22 градусов за знаком плюс. Переменная облачность, без осадков. Утром местами возможны туманы. Ветер северного направления до 8 метров в секунду.