Ночные заморозки до −2°C ожидаются в Челябинской области 13 мая

Днем может потеплеть до +23°C

Во вторник, 13 мая, в Челябинской области ожидаются ночные заморозки и ливни. Днем температура по области будет разниться, осадки сохранятся, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в ночные часы будет от +6 до +8°C. Днем потеплеет до +13...+15°C. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью местами ожидаются кратковременные дожди, на юг региона обрушатся ливни. Температура на севере области составит от +3 до +8°C, в отдельных районах опустится до −2°C. На юге синоптики прогнозируют от +7 до +12°C. Днем градусники в северных районах покажут от +12 до +17°C, в южных — до +23°C. Облачно с прояснениями, локально сохранятся кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.