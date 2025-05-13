Ночные заморозки до −1 градуса сохранятся в Челябинской области 14 мая

Пройдут небольшие дожди

В среду, 14 мая, в Челябинской области ожидаются контрастная погода и кратковременные дожди. Ночные заморозки еще задержатся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура зафиксируется на +9°C. Слабый дождь. Днем на порядок выше — от +16 до +18°C. Облачно с прояснениями, слабые осадки сохранятся. Ветер восточного направления, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью местами также пройдут кратковременные дожди. Градусники покажут от +4 до +9°C, на крайнем юге будет около +12°C. При прояснении похолодает до −1°C. Дневной прогрев составит от +13 до +18°C, в крайних южных районах потеплеет до +21°C. Облачно с прояснениями, локально ожидаются кратковременные дожди. Могут прогреметь грозы. Утром вероятен туман. Ветер северо-восточный, восточный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.