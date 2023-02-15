Ночные морозы и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

Местами пройдет небольшой снег

В четверг, 16 февраля, ночью в Челябинской области будет морозно. Днем местами потеплеет до −2 градусов. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет облачной, в отдельных районах пройдет небольшой снег.

В Челябинске в ночные часы похолодает до минус 20—22 градусов, днем температура поднимется до минус 8—10 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый от 2 до 7 метров в секунду юго-восточного направления.

В большинстве южноуральских городов ночью температура воздуха составит около −16 градусов, днем воздух существенно не прогреется — синоптики обещают от −10 до −13°C. Такая погода ожидается, например, в Магнитогорске, Троицке, Златоусте, Озерске и ряде других.

В Сатке днем будет теплее — до −4 градусов, при этом ночью там также прогнозируют около −18°C. Погода будет пасмурной.

В целом в ночные часы в регионе ожидается от −20 до −25 градусов, при прояснении похолодает до −28°C, в горах теплее — до −15°C. Днем синоптики обещают от −5 до −13 градусов, на крайнем западе будет около −2°C. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.