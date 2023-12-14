Ночные морозы до −35 градусов прогнозируют в Челябинской области 15 декабря

Днем местами потеплеет до −5 градусов

В пятницу, 15 декабря, в Челябинской области ночью местами сохранятся экстремально низкие температуры. Днем в южной половине области будет существенно холоднее, чем в северной. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему не прогнозируют.

В Челябинске предстоящей ночью обещают −19…−21 градус, днем температура поднимется до −11…−13 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый южно-восточного направления.

В Магнитогорске в ночь на пятницу будет −25 градусов, днем — от −17 до −20 градусов. Днем облачно с прояснениями, к вечеру прояснится. Ветер преимущественно северный до 2,2 метра в секунду.

В Миассе столбики термометров покажут −10…−15 градусов. Переменная облачность, снега не будет. Ветер слабый южный.

В Златоусте потеплеет до −5 градусов. День будет ясным и почти безветренным.

Около −13…−16 градусов синоптики обещают в Аше. Также без осадков.

В целом в северной половине области предстоящей ночью ожидается −18…−23 градуса, в южной — до −29 градусов. В низинах сохранятся 35-градусные морозы. Днем температура на юге поднимется до −8…−13 градусов, на севере — до −14…−19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду.