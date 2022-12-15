Ночные морозы до −28 градусов прогнозируют в Челябинской области

В регионе сохранится ясная и безветренная погода

В пятницу, 16 декабря, в Челябинской области ожидается последний холодный день перед небольшим потеплением. Ночью в регионе по-прежнему будет морозно, днем синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до −18°C. Погода будет солнечной и безветренной.

Этой ночью в регионе будет до минус 23—28 градусов Цельсия, в горах столбики термометров опустятся до 18—23 со знаком минус. Днем температура поднимется до 8—13 с отрицательным значением, в низинах до −18°C, в горах обещают теплее — до −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до минус 23—25 градусов, днем ожидается около −12°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.