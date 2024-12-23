Ночные морозы до −23 градусов вернутся в Челябинскую область 24 декабря

Днем на большей части территории региона тоже похолодает

Во вторник, 24 декабря, температура воздуха в ряде районов Челябинской области понизится. День выдастся пасмурным, без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Челябинская область расположится на западной периферии гребня высокого давления — нас ожидает прохладная погода со слабым ветром»,— уточнили синоптики.

До −15°C будет в Челябинске этой ночью. В низинах возможен туман. Днем температура установится в пределах от −5 до −7°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −11 до −16°C, при прояснении похолодает до −23°C. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −3 до −8°C, в низинах ожидается около −13°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. В утренние часы местами вероятен туман. На дорогах гололед. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.