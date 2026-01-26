Ночные −35 пообещали синоптики жителям Челябинской области 27 января

На севере региона пройдет небольшой снег

Сибирский антициклон пока отступает от Челябинской области медленно, из-за чего в регионе во вторник, 27 января, сохранится аномально холодная погода. При этом облаков станет больше, а местами пройдет небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −30 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −16. Облачно с прояснениями, без снега. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться от −25 до −35 градусов, дневная — от −15 до −20. При этом в горах воздух прогреется сильнее: там синоптики обещают до −12 градусов в дневные часы. Преимущественно облачно, в горах пройдет слабый снег. Возможна гололедица. Ветер западный, 2—7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

В Челябинской области штормовое предупреждение об аномально холодной погоде продлили еще на сутки. Холодная погода сохраняется и в Башкирии: в ночь на вторник в соседнем регионе похолодает до −33 градусов, передает «Башинформ».