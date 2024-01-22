Ночные 30‑градусные морозы возвращаются в Челябинскую область

Сильный ветер в регионе стихнет

Во вторник, 23 января, в Челябинской области дневная температура опустится до −16 градусов. Ночью местами может похолодать до −30 градусов. В дневные часы осадков в регионе не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до −23…−25 градусов, днем поднимется до −12…−14 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют морозную и ясную погоду: в дневные часы столбики термометров покажут от −14 до −19 градусов. Ветер слабый северо-западный.

В Миассе будет теплее: температура воздуха днем может подняться до −9 градусов. Также без осадков.

В Златоусте столбики термометров покажут −12…−15 градусов. День будет солнечным.

Около −16 градусов будет в Троицке. Без осадков.

В целом в Челябинской области в ночь на вторник похолодает до −20…−25 градусов, при прояснении температура опустится до −30 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, туманы. Днем столбики термометров покажут от −11 до −16 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Местами туманы. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.