Ночные -10 и гололедицу обещают в Челябинской области 10 ноября

Осадки пройдут лишь в отдельных районах

В понедельник, 10 ноября, днем на погоду в Челябинской области будет влиять фронтальный раздел очередного циклона. Он принесет в отдельные районы дождь со снегом. Температура ожидается нулевой, лишь местами градусники покажут до +5 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске существенных осадков не будет. Ночью похолодает до −5 градусов, днем воздух прогреется до +2...+4. Утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный перейдет на юго-западный и составит 4—9 метров в секунду. Вероятны порывы до 12 метров в секунду.

По области местами сохранятся небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура опустится до −1...−6 градусов, местами похолодает до −10. Днем — от 0 до +5. Местами утром на дорогах также будет скользко. Северный ветер сменит направление на южное и разгонится до 4—9 метров в секунду с периодическими усилениями до 14 метров в секунду.