Ночной заморозок и дневные +20°C сохранятся в Челябинской области 18 сентября

Дождей по-прежнему не ожидается

В четверг, 18 сентября, антициклон сохранит свое влияние на погоду в Челябинской области: в регионе будет сухо, тепло и почти без ветра. Ночью местами ожидаются заморозки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет чуть холоднее, чем в предыдущие дни: от +5 до +7 градусов. В дневные часы — все те же +20. Переменная облачность сохраняется, но дождей облака не принесут. Ветер слабый северо-западного направления.

В низинах и горных районах области в ночь на четверг ударят заморозки. В остальных районах — небольшой плюс. Днем воздух прогреется до 15—20 градусов. Ветер преимущественно западный, от 2 до 7 метров в секунду. Без дождей.