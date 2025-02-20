Ночной мороз усилится до −34 градусов в Челябинской области 21 февраля

Местами температура, наоборот, поднимется

Кажется, пик морозов на этой неделе в Челябинской области придется на предстоящую ночь: местами синоптики обещают понижение температуры до −34°C. А на юге региона будет заметно теплее. Как сообщили в областном Гидрометеоцентре, туда смещается атмосферный фронт.

«В то время как на севере области происходит усиление антициклона — морозная, сухая и безветренная погода сохраняется, на юг региона медленно смещается теплый атмосферный фронт, связанный с далекой областью низкого давления, развивающейся над Каспием: ветер усиливается, выпадают осадки»,— рассказали синоптики.

В Челябинске градусники этой ночью покажут от −27 до −29°C, днем температура поднимется до −8...−10°C. Переменная облачность, день пройдет без погодных сюрпризов. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Челябинской области предстоящей ночью установятся в пределах от −24 до −29°C, в горах и низинах опустятся до −34°C. На юге ожидается около −19°C. Днем будет от −6 до −11°C, в низинах — до −14°C. Переменная облачность, на юге местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах вероятна изморозь. На дорогах гололед. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду, в южных районах северный, северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.