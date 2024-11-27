Ночной мороз, туман и изморозь обещают синоптики в Челябинской области 28 ноября

Днем местами по-прежнему сохранится плюсовая температура

В четверг, 28 ноября, погода в Челябинской области сохранится прежней: ночью температура будет опускаться ниже −10°C, а где-то и почти до −20, днем — варьироваться в пределах от небольшого минуса к небольшому плюсу, рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

До −14°C упадет температура предстоящей ночью в Челябинске. Днем показания сохранят небольшой минус. Малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти, от двух до семи метров в секунду.

В Челябинской области ночью будет от −9 до −14°C, на юге региона столбики термометров опустятся до −19°C. Днем градусники покажут от −1 до −6°C, в горах ожидается от −3 до +2°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Местами гололедно-изморозевые явления. Ветер северной четверти, от двух до семи метров в секунду.