Ночной мороз и резкое потепление днем ожидается в Челябинской области 27 января

Местами пройдет небольшой снег

Предстоящая ночь в Челябинской области сохранится морозной: местами температура опустится ниже −20°C, а днем 27 января может потеплеть до −4°C. Ветер немного усилится, пройдет слабый снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на понедельник похолодает до −20°C, днем температура поднимется до −4...−6°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.

В горах Челябинской области предстоящей ночью ожидается около −13°C, на остальной территории — от −18 до −23°C. Днем температура по области будет варьироваться в пределах от −4 до −9°C. Переменная облачность, местами небольшой снег. Утром возможны туманы. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.