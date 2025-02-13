Ночной мороз и ослабление ветра ждут на Южном Урале 14 февраля

Днем синоптики обещают значительный прогрев

В пятницу, 14 февраля, в Челябинской области местами температура может опуститься ниже −20°C, а днем подняться до −4°C. Ветер ослабнет, осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Резкая смена погоды обусловлена быстрым перемещением барических вихрей в атмосфере. Ожидается выход на Южный Урал промежуточного гребня высокого давления — ветер ослабеет, при ясном небе в ночные часы возможно резкое понижение температуры до −23°, а днем — значительный прогрев»,— рассказали синоптики.

Этой ночью в Челябинске похолодает до −18°C, днем столбики термометров поднимутся до −4...−6°C. Осадков не предвидится. Ветер западный с переходом на южный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью температура составит от −13 до −18°C, в горах и низинах опустится до −23°C. Днем будет от −4 до −9°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. В утренние часы местами вероятны туман и изморозь. На дорогах по-прежнему может быть скользко. Ветер западного направления с переходом на южное, от 2 до 7 метров в секунду.