Ночной мороз до −40 градусов задержится в Челябинской области

Погода сохранится солнечной

В ночь на пятницу, 16 февраля, в Челябинской области сохранится аномально морозная погода. Днем местами температура поднимется до средних февральских значений, а где-то по-прежнему будет морозно. Ветер стихнет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −27…−29 градусов, днем поднимется до −13…−15 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске в первой половине дня будет солнечно, к вечеру небо затянется. Столбики термометров могут подняться до −14 градусов. Ветер слабый юго-западного направления.

В Миассе синоптики обещают от −11 до −16 градусов. В целом ясно. Ветер западный до 2,7 метра в секунду.

До −13 градусов ожидается в Сатке. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно южный до 1,7 метра в секунду.

Солнечную погоду и до −13 градусов прогнозируют в Южноуральске.

В горных районах и низинах в ночные часы сохранится 40-градусный мороз, в целом в регионе ожидается от −27 до −32 градусов. Днем в низинах по-прежнему будет холодно — до −22 градусов. На остальной территории температура воздуха будет варьироваться в пределах от −12 до −17 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.