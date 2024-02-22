Ночной мороз до −40 градусов сохраняется в Челябинской области

Южноуральцев предупредили о порывистом ветре

Аномальные ночные морозы сохранятся в Челябинской области и в пятницу, 23 февраля. Днем местами может потеплеть до −7 градусов. День будет солнечным. На дорогах ожидается гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на пятницу похолодает до −30 градусов. Днем температура значительно поднимется — до −8...−10 градусов. Солнечно, осадков не будет. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске днем будет холоднее — от −11 до −18 градусов. День будет ясным. Ветер юго-западный слабый.

В Миассе в пятницу ожидается −6...−14 градусов. Также солнечно и без осадков.

От −10 до −15 градусов синоптики обещают в Златоусте. Ясно. Ветер до 2,2 метра в секунду северо-западного направления.

В Карабаше градусник покажет −7...−11 градусов. Небо будет безоблачным.

В низинах предстоящей ночью может вновь похолодать до −40 градусов. Днем будет около −17 градусов. В целом в большинстве городов и районов области в ночные часы будет −27...−32 градуса, в дневные — от −7 до −12 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. На дорогах гололед. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.