Ночной мороз до −35 градусов ударит в Челябинской области 24 января

День будет солнечным и безветренным

В среду, 24 января, ночь в Челябинской области будет морозной: местами температура опустится ниже −30 градусов. Днем температура воздуха будет варьироваться в пределах от −9 до −19 градусов. Сильного ветра и осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске предстоящей ночью температура упадет до −25…−27 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −12…−14 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, до 2,2 метра в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы ожидается около −24 градусов, в дневные — около −19 градусов. Ясно, без осадков.

Солнечная погода ожидается и в Сатке. Днем градусник покажет −8…−14 градусов. Ветер южный слабый.

В Катав-Ивановске в ночные часы синоптики обещают −23 градуса, в дневные — около −16 градусов. Также ясно.

В целом на большей части территории региона в ночные часы похолодает до −24…−29 градусов, в низинах прогнозируют 35-градусный мороз. В горах температура будет заметно выше — от −18 до −23 градусов. Днем в низинах сохранится морозная погода до −19 градусов, на остальной территории столбики термометров поднимутся до −9…−14 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый неустойчивый.