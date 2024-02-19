Ночной мороз до −35 градусов ожидается в Челябинской области

Днем местами также будет холодно

Во вторник, 20 февраля, в Челябинской области ожидается преимущественно пасмурная погода. Местами в регионе ночью ожидается мороз до −35 градусов, днем в отдельных районах будет около −20 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

Предстоящей ночью в Челябинске столбики термометров могут опуститься до −20°C, днем поднимутся незначительно — до −15°C. Пасмурно. Ветер южный до четырех метров в секунду.

В Магнитогорске также будет пасмурно. Температура воздуха в дневные часы составит −14...−17 градусов. Ветер слабый южного направления.

В Златоусте температура будет чуть выше — около −9...−12 градусов. Облачно, без осадков.

Около −10 градусов синоптики обещают в Снежинске. Пасмурно, осадков не будет.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от −23 до −28°C, в низинах похолодает до −35°C, в горах температура будет варьироваться от −16 до −21°C. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −9 до −14°C, в низинах сохранятся более низкие значения — до −19°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.