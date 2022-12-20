Ночной мороз до −31 градуса прогнозируют в Челябинской области

В регионе пройдет небольшой снег

В среду, 21 декабря, в Челябинской области будет морозно. Ночью похолодает до −30°C, днем ожидается около −20°C. Погода будет преимущественно солнечной, возможен небольшой снег, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью температура воздуха в регионе опустится до минус 21—26 градусов Цельсия, в низинах ударят морозы до −31°C. Днем столбики термометров поднимутся до 11—16 градусов со знаком минус, в низинах сохранятся более низкие значения — до −20°C. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Утром в отдельных районах возможны туманы и изморозь. На дорогах гололед. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы похолодает до −23°C, днем температура поднимется до минус 12—14 градусов. Переменная облачность, слабый снег. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

По данным синоптиков, морозная погода простоит в регионе недолго. Уже в пятницу, 23 декабря, в Челябинскую область вернется плюсовая температура. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.